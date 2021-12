Après les finales des Championnats Play-Offs (Hommes et Dammes), remportées par l’ASFA et la SOCOCIM, place sera faite au tournoi national de Beach Volley, qui se déroulera ce week-end du 18 au 19 décembre sur la plage de Yoff et comptant pour la saison sportive 2020/2021. Il est ouvert à tous les clubs et personnes physiques qui souhaitent y participer. C’est une compétition qui va se dérouler par paire. Les clubs et les personnes, intéressés, devaient aller s’inscrire auprès du secrétariat de la Fédération sénégalaise de Volley-ball, au plutard le 13 décembre 2021 à 16 heures.

