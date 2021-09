La bande à Désirée Ciss et Khadidja Samb, doit mettre le bleu de chauffe devant son adversaire le Maroc, pour remporter la victoire et garder ses chances intactes pour passer au second tour. Défaites d’entrée par le Nigéria, les Lionnes feront face à l’équipe la moins étoffée de ses 3 adversaires de groupe. Donc avant d’affronter le pays hôte, le Rwanda pour le dernier match, Aminata Faye et compagnie doivent se surpasser ce mercredi et remporter la mise. A cœurs vaillants, rien d’impossible.

