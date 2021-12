XALIMANEWS-Ce week-end du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021, la place Arena de Diamalaye a acceuilli le monde du Volley-Ball et plus précisément les amateurs du Beach-Volley, pour le tournoi national de la discipline et comptant pour la saison sportive 2021. A l’issue des joutes, les paires Dieyna-Diouma de Dioffior (Dames) et Thiang-Thiolk de l’ASFA (Hommes), sont sorties victorieuses du tournoi.

