Volleyball-UAE First League : championne du Sénégal 2024, Aita Gita Gaye l’enfant de Dangou Nord s’envole vers le Sharjah Women’s SC et devient la première Sénégalaise à rejoindre un club aux Émirats Arabes Unis

XALIMANEWS-Tout juste auréolée de son titre de championne du Sénégal 2024 avec la SOCOCIM, Aita Gita Gaye a décroché un contrat aux Émirats Arabes Unis, au sein du club Sharjah Women’s SC. Après avoir roulé sa bosse en France et en Albanie, la native de Dangou Nord s’apprête à relever un nouveau défi dans le Golfe Arabique, devenant ainsi la première volleyeuse sénégalaise à évoluer dans le championnat des Émirats Arabes Unis.

À 29 ans, la joueuse formée au Centre Maurice Gueye de Rufisque, qu’elle a intégré à l’âge de 9 ans, va découvrir son 6e club professionnel.

Partie en France après une saison 2014 marquée par un titre de championne du Sénégal avec la SOCOCIM et, cerise sur le gâteau, le titre de meilleure passeuse, l’internationale sénégalaise a signé son premier contrat professionnel avec le club de Quimper, évoluant en Élite française. Après une saison, elle a rejoint Évreux avant de passer cinq années à Nîmes, pour finalement conclure son parcours français au club de Saint-Laurent où elle a passé une saison.

À la suite de cette aventure en Hexagone, l’athlète originaire de la vieille ville du Sénégal, désireuse de changement, s’est dirigée vers l’Albanie. Cependant, dans ce pays du Sud-Est de l’Europe, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. « En raison du comportement des Albanais envers les étrangers, j’ai préféré revenir en France, auprès de ma sœur », a confié celle qui a décroché la 3e place avec les Lionnes lors du championnat d’Afrique de volleyball féminin en 2019, tout en étant la meilleure passeuse du tournoi.

Avant de décrocher ce nouveau contrat avec Sharjah Women’s SC, vainqueur à 2 reprises de la Ligue Féminine des Émirats Arabes Unis (2019-2024), Aita Gita Gaye a fait un retour au bercail, là où tout a commencé, avec le résultat que l’on connaît. « Après mon expérience malheureuse en Albanie, j’avais fait une pause. Mais Mbaye Niang, le coach adjoint de la SOCOCIM, m’a sollicitée pour que j’accompagne son équipe au championnat d’Afrique féminin des clubs champions de volleyball 2024 qui s’est tenu au Caire. Après ce tournoi, lui et Amadou Sène m’ont proposé de rester pour le championnat national », a expliqué celle qui a porté son premier maillot de volleyball avec le club de Ndiayène de Rufisque.

Au terme de la saison 2024, la SOCOCIM a renoué avec le trophée de champion, qui appartenait au Saltigué depuis deux ans, grâce notamment à la brillante prestation de sa passeuse. Après sa prestation de haute volée lors du dernier championnat national, la fille de Dangou Nord a signé un contrat avec Sharjah Women’s SC, club de l’Élite féminine des Émirats Arabes Unis, par l’entremise d’un agent. Ce club porte le nom de Sharjah, une ville des Émirats arabes unis située dans le golfe Arabique. Traditionnellement plus conservatrice que sa voisine du sud, Dubaï, Sharjah est généralement considérée comme la capitale culturelle du pays.

Aita recevant le trophée de meilleure passeuse du championnat du Sénégal 2024

La championne du Sénégal 2024 posant fièrement avec la tunique du Sharjah Women’s SC (EAU)

Le championnat, qui démarre entre fin novembre et début décembre, est une perspective excitante pour la meilleure passeuse du championnat sénégalais 2024, qui devient la première volleyeuse du pays de la Teranga à évoluer dans le championnat des Emirats Arabes Unis. « C’est un nouveau challenge que j’ai hâte de découvrir », a confié Aita, avant d’ajouter : « Cela me fait plaisir, et c’est comme lorsque j’ai décroché mon premier contrat en France après avoir été championne et meilleure passeuse du championnat sénégalais en 2014. ».

À la veille de ses 30 berges, la sportive aux 4 titres de champion du Sénégal (1 avec le Saltigué, 3 avec SOCOCOM), ne compte pas s’éterniser dans le volleyball pour diverses raisons malgré sa jeunesse. « J’ai commencé le volleyball très jeune, et certains pensent que je suis plus âgée alors que je n’ai pas encore 30 ans. Tout ce que je veux, c’est jouer, mais je ne pense pas continuer au-delà de deux ans, car j’ai un mari à gérer et d’autres projets également. ». Mais avant de mettre un terme à une carrière riche et couronnée de succès, la fille de Dangou Nord compte bien inscrire son nom en lettres d’or au Sharjah Women’s Sports Club, en faisant la fierté de sa ville et de son quartier.

Aita perpétue la riche tradition des volleyeuses de Rufisque, à l’image de grandes figures qui ont marqué le volleyball féminin sénégalais, telles que son modèle Bineta Ndiaye qu’elle admire de par son caractère, Mame Cogna Ndiaye, Marème Diagne, Binetou Massar Diop et Désiré Ciss, pour ne citer qu’elles, qui ont brillé dans les clubs européens et asiatiques.

L’ancienne joueuse de Quimper, après avoir remercié sa famille et son mari pour leur soutien, exprime sa profonde gratitude envers le staff de SOCOCIM : ‘Je tiens à adresser mes sincères remerciements à l’entraîneur adjoint de la SOCOCIM, Mbaye Niang, ainsi qu’à l’entraîneur principal, Amadou Sène, qui m’ont tendu la main après les moments difficiles que j’ai traversés suite à mon expérience en Albanie. »

Un soutien précieux qui a permis de concrétiser ce voyage aux Émirats arabes unis, et auquel nous adressons tous nos vœux de réussite.