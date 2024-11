Votons pour le Pastef, votons pour un Sénégal Nouveau ! (par El Malick Ndiaye, citoyen Lambda)

Votons SONKO car il est l’Être et ses adversaires, le paraître.

L’être est réel et perpétuel, le paraître est superficiel et éphémère.

Le 17 novembre 2024, les Sénégalais auront l’opportunité de faire entendre leurs voix lors des élections législatives. Ces élections ne sont pas seulement une formalité démocratique, mais un véritable acte de choix pour l’avenir de notre pays. C’est pourquoi il est essentiel de comprendre pourquoi nous devons soutenir le Pastef et son leader, Ousmane SONKO, dans cette bataille cruciale pour un Sénégal nouveau.

Un homme au service de son pays, un modèle de don de soi

Ousmane Sonko n’est pas simplement un homme politique comme les autres. Son parcours, son engagement, et surtout son don de soi sont au cœur de son action. Depuis qu’il a quitté la fonction publique pour s’engager pleinement en politique, Sonko n’a cessé de défendre les intérêts des Sénégalais, avec une passion et une détermination rares. Loin des calculs politiciens, il s’est battu pour un Sénégal digne, transparent et souverain, loin des compromissions et des faiblesses du système actuel.

Sonko n’est pas un homme qui cherche à s’enrichir ou à se servir. Il est un militant de la justice sociale, qui, malgré les pressions et les obstacles, n’a jamais renoncé à ses principes. Son intégrité est son principal capital, et c’est ce qui fait la force de son engagement.

Les luttes qu’il mène, à travers Pastef et au-delà, sont le reflet d’une profonde volonté de réformer le pays, de construire un système politique plus juste, plus inclusif, où la voix de chaque Sénégalais, de chaque citoyen, est prise en compte. Ousmane Sonko s’oppose fermement aux injustices sociales, à la corruption qui gangrène notre administration, et au néocolonialisme économique qui empêche notre pays de prendre en main son destin.

Voter Pastef pour un Sénégal libre et souverain

Les législatives du 17 novembre sont l’occasion de soutenir un projet politique qui ne se limite pas à la gestion des affaires courantes, mais qui s’inscrit dans une vision à long terme. Un projet qui se bâtit sur des valeurs fondamentales : la souveraineté nationale, l’équité sociale, la transparence et la bonne gouvernance. Le Pastef est un parti qui incarne ces valeurs avec force et conviction.

Cette réflexion s’applique parfaitement à Ousmane Sonko. Il est celui qui a compris qu’un vrai changement ne peut venir que de l’intérieur, par un combat sans relâche contre un système politique et économique qui favorise une élite au détriment des masses populaires. Son combat pour un Sénégal autonome, débarrassé des dépendances extérieures et des pratiques néfastes, est un engagement total pour les générations futures.

Comme l’écrit le journaliste Barka Ba dans son éditorial « Il ne faut pas désespérer, Bignona » du 11 février 2021, » Ousmane Sonko est le meilleur symbole aujourd’hui de la cohésion nationale et constitue un démenti cinglant aux thèses séparatistes…Nous avons l’espoir qu’un jour, nos enfants vivront dans un Sénégal où règne la justice et l’égalité des chances, un Sénégal où la classe politique sera enfin au service du peuple et non de ses intérêts personnels. » Ce rêve, cette vision, Ousmane Sonko et le Pastef sont en train de le construire. Leur détermination à réformer le pays, à remettre les priorités là où elles doivent être, n’est pas une simple promesse électorale, mais une réalité tangible.

Élisons des députés engagés pour un Sénégal nouveau

Ces élections législatives sont cruciales pour l’avenir de notre démocratie. Elles sont l’occasion de renouveler notre confiance dans un parlement qui doit incarner la volonté populaire. C’est pour cela qu’il est primordial de soutenir le Pastef et ses candidats aux législatives. Ces candidats ne sont pas là pour suivre les directives d’un pouvoir centralisé, mais pour défendre le peuple et œuvrer pour un Sénégal libre, prospère et indépendant.

En soutenant Ousmane Sonko et le Pastef, vous soutenez un projet politique audacieux et courageux. Vous faites le choix d’un Sénégal souverain, débarrassé de la corruption, de l’injustice et des inégalités. Vous donnez à notre pays les moyens de se développer sans se soumettre aux diktats étrangers.

Ne désespérons pas, ensemble nous pouvons changer le Sénégal

Comme le rappelle Barka Ba dans son éditorial, « Il ne faut pas désespérer, Bignona », l’espoir d’un avenir meilleur est encore possible si nous agissons ensemble. Ousmane Sonko et le Pastef incarnent cet espoir. C’est à nous, citoyens, de faire le choix de l’avenir. Le 17 novembre 2024, ne laissez pas passer l’opportunité de voter pour un Sénégal nouveau, un Sénégal libéré des chaînes de l’injustice et de la corruption.

Votons pour le Pastef.

Votons pour Ousmane Sonko.

Pour un Sénégal qui mérite mieux.

El Malick NDIAYE

Citoyen Lambda