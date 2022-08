Et les sujets de discussion ne vont pas manquer, on peut l’imaginer. On sait que la coalition présidentielle n’a obtenu la majorité absolue que grâce à l’appoint de la voix de Pape Diop, tête de liste de la Coalition Bokk gis gis liggeey. Même si ce dernier affirme n’avoir pas négocié son ralliement, on ne peut s’empêcher de penser qu’il aurait en tête une quelconque contrepartie.

