L’Alliance des Prédateurs de la République (APR), spécialiste des coups tordus est capable de toutes les forfaitures pour ne pas faire face à ses adversaires, pour entraver l’expression normale du suffrage des sénégalais. Rien n’est trop lâche ou anti-démocratique pour parvenir à cette fin : travestir la justice, tripatouiller la constitution, acheter des consciences, truquer les règles du jeu, répandre la barbarie, user et abuser du mensonge, et j’en passe.

Avec l’aide de magistrats exclusivement couchés, et à l’issue d’une monstrueuse parodie de justice, tout a été utilisé pour écarter Karim Wade pressenti comme un adversaire de taille, notamment grâce à l’aura de son père dont il allait bénéficier.

Le même procédé abject a été utilisé contre Khalifa Sall qui a eu le tort de les laminer à Dakar, et capable d’en faire de même sur l’étendue du pays. Même mis en prison par Macky Sall et sa clique de magistrats couchés, ils étaient incapables de remporter Dakar sans tricher lamentablement.

Pour stopper davantage l’élan des sénégalais décidés à les virer du, ils organisent une mascarade de parrainage destinée à écarter la majorité des candidats avec la complicité du Conseil Constitutionnel.

Après avoir emporté (et non remporté) les élections dont ils ont truqué tout le processus et choisi les candidats, ils réalisent que malgré tous ces tripatouillages, malgré tous les candidats écartés, malgré tous les sénégalais empêchés de voter, malgré tous les milliards déversés, malgré tous les opposants achetés, ils sont incapables d’engranger plus de 58% des suffrages exprimés. C’est donc clair pour eux, s’ils laissent les opposants agir et les sénégalais s’exprimer démocratiquement, ils iront forcément remplir les prisons à la place des honnêtes citoyens et des voleurs de poulets qu’ils jettent depuis 2012, protégeant les grands criminels.

Alors comme trouvaille peu originale, mais puisée comme toujours dans les caniveaux, leur source principale, il faut accentuer la transhumance, notamment copter le plus tortueux des sénégalais, le sieur Idrissa Seck. Ils savent que Idy à lui seul est fini. Mais quelque minuscule soit son poids sans toute la coalition qui s’était rangée derrière lui en Février 2019, il faut le faire transhumer afin de dégouter les sénégalais de la politique et des politiciens.

Malheureusement pour eux, l’effet escompté n’est pas au rendez-vous. Les sénégalais sont plutôt dégoutés davantage du régime au pouvoir, et aucun des membres de la coalition ne suivra le traitre multirécidiviste, hormis peut-être Malick Gakou qui n’attire plus.

Et inversement, ils ont réussi à présenter Ousmane Sonko comme l’opposant incorruptible, non partant pour les compromissions et la transhumance, un chef valable de l’opposition. Les bouffonneries de Mansour Faye au sujet d’une réunion en 2013 n’ont rien pu y faire non plus, tout au plus démontrer que le QI de ce beau frère n’est pas plus élevé que celui d’une pince à épiler.

Ils savent qu’il suffit de moyens financiers conséquents à un des opposants valables, alors il arrivera à mailler le territoire national, étendre sa présence et ses bases partout, pour les laminer.

Ousmane Sonko a lancé une campagne de levée de fonds pour son parti, et a engrangé en quelques heures près de 200 Millions. On a alors constaté une panique générale au sein du gang de l’APR et leurs alliés complices. Le nouveau Bakayoko de Macky Sall n’a même pas pu attendre au petit matin pour faire publier son communiqué ridicule et menaçant pondu à 2h du matin. Il a dû être levé de son lit dare-dare avec des instructions fermes de trouver le moyen d’arrêter la vague qui se constituait.

Vu que ce sont uniquement des bandes de prédateurs, traitres, vendus qui ont paniqué autant face au succès de cet appel de fonds du Pasteef, alors cela signifie que Ousmane Sonko et son parti sont des anti-voleurs / prédateurs / traitres / vendus qu’il faut soutenir politiquement et financièrement.

Quelle que soient les réserves que l’on peut avoir sur l’un ou l’autre membre du Pasteef, le fait qu’ils fassent autant paniquer des délinquants et tordus suffit à les soutenir.

Les sénégalais sont donc édifiés. Il faut protéger et soutenir le soldat Ousmane Sonko et Pasteef, et tout soldat qui fait hurler l’Alliance des Prédateurs de la République.

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]