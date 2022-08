Tesla a fait partie des rares géants du Nasdaq dans le rouge (-0,35% à 296,07 dollars), lors de sa première séance postérieure à la division par trois du nombre de ses actions, une opération visant à faire baisser leur prix unitaire et les rendre plus accessibles aux investisseurs individuels. Le cours est ainsi passé de près de 900 dollars l’unité à un peu moins de 300. Le fabricant de vélos d’appartement et de tapis de course connectés Peloton chutait lourdement (-18,32% à 11,01 dollars), après avoir fait état d’un chiffre d’affaires en repli de 27%, nettement inférieur aux attentes, et annoncé s’attendre à une nouvelle fonte de ses revenus lors du trimestre en cours.

