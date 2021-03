XALIMANEWS- Après l’enterrement de Thione Seck, Youssou Ndour et Ismaël Lo ont attendu que tous ceux qui étaient venus accompagner l’artiste à sa dernière demeure sortent du cimetière de Yoff pour se recueillir sur sa tombe. Cette information est donnée par Wally Seck qui précise que ces derniers ont même versé des larmes. « C’est Waly Seck qui m’a chargé de dire aux sénégalais qu’il est touché par le geste de Youssou Ndour et Ismaël Lo à l’endroit de son défunt père. Il les en remercie beaucoup », a indiqué l’animateur Abba No Stress. Ce derniers de préciser : » je devais reprendre le boulot mercredi mais Waly m’a appelé pour me demander de venir travailler afin de pouvoir transmettre ce message ».

