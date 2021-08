Le Département d’État américain a ajouté 8 pays, dont la France et Israël, à la liste des classés « zone à très haut risque » qui connaissent une augmentation des cas de contaminations au coronavirus, demandant à ses citoyens d’éviter de s’y rendre, rapporte aa.com. En effet, c’est ce qui ressort de la dernière mise à jour faite par le Département américain ce mardi, sur la liste de ces pays. Il s’agit notamment d’Aruba, Eswatini, la France, la Polynésie française, l’Islande, Israël, le Laos et la Thaïlande. D’ailleurs, dans le cadre des restrictions de voyage qu’ils ont imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les États-Unis continuent d’interdire l’entrée aux citoyens non-américains ayant visité la Chine, les pays de l’espace Schengen, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde durant les 14 derniers jours. Et tous les voyageurs à destination des États-Unis doivent avoir un certificat de test PCR négatif de 72 heures, quel que soit leur statut vaccinal.

