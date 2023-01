Le poids des âges n’a pas de prise sur Mame Birame Diouf « Diego ». A 35 ans, l’ancien avant centre des Lions de la Teranga, continue de rugir et a reussi a planter un triplé lors du déplacement de son équipe Konyaspor à Karagumruk de Mbaye Diagne, lui aussi buteur, dans le cadre de la 19e journée de la Super Lig turc. Mené par 2 buts a zéro par Karagumruk de Diagne qui a inscrit le 2eme but de son équipe, sa 10eme réalisation de la saison, Diouf a égalisé en plantant 2 banderilles (65e et 72e), avant d’arracher le nul (90e+5), apres avoir été encore mené depuis la 88e minute. Du coup, avec ces 5e, 6e et 7e, buts de la saison, Mame Birame permet à son équipe de s’éviter une défaite et de pointer à la 7e place de la Süper Lig, avec 27 points, devançant Mbaye Diagne avec ses 10 buts et Karagumruk (10e, 20 pts). En Angleterre, Kalidou Koulibaly et les Blues jouaient Manchester City, dans le cadre de la FA Cup, 3 jours apres avoir été battus en Premier League par le meme adversaire (1-0) en réalisantun match abouti sur le plan personnel. Sans Thiago Sylva sur le banc, le roc des Lions devait faire face à une équipe de Citizens, sans la plupart de ses titulaires. Mais, insolente de technicité et tres clinique, la formation des Skyblues a martyrisé Chelsea (4-0), après avoir mené par 3 buts d’avance a la mi-temps. Un après-midi de dimanche a vite oublier, pour le capitaine des vainqueurs de la CAN 2022, depassé et orphelin de son compère brésilien. En Belgique, le jeune Moussa Ndiaye, a été crédité d’un carton rouge lors de défaite de son équipe Anderlecht, face à St Gilloise (1-3). Le jeune Lion de la Teranga, a duré sur la pelouse, que l’espace de 10 minutes, avant de regarder les 80 minutes restantes, dans les vestiares. Avec cette défaite, les Mauves pointent à la 11e place là ou Saint Gilloise occupe la place de dauphin avec 42 points, derrière le Racing Club de Genk (1er 49 pts)

