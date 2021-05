Cette histoire de partage d’informations entre WhatsApp et Facebook ressemble de plus en plus à un échec de la part de la firme américaine. Échec de communication , notamment : il n’y avait pas pire pour adopter des règles censées, à moyen terme, représenter une source de revenus. Par principe, l’utilisateur refuse d’être forcé d’accepter. Et aujourd’hui, il peut le faire savoir. Et lutter contre. D’autant qu’Apple, parallèlement, fait ce qu’il faut pour pointer du doigt l’effroyable gestion des données personnelles chez Facebook.

En février, Facebook annonce qu’il ne sera plus possible de les refuser à partir du 15 mai et que tout refus entrainerait une suppression du compte. Devant la levée de boucliers des utilisateurs, WhatsApp a mis de l’eau dans son vin : pas de suppression de compte, mais une application inutilisable et un compte désactivé. Une fois encore, les utilisateurs crient au scandale.

