Les utilisateurs d’Android comme d’iPhone peuvent se connecter aux serveurs proxy mais ils doivent s’assurer qu’ils utilisent la dernière version de l’application. Selon WhatsApp, la connexion via proxy maintient le haut niveau de confidentialité et de sécurité fourni. « Vos messages seront toujours protégés par un cryptage de bout en bout garantissant qu’ils restent entre vous et la personne avec laquelle vous communiquez et ne sont visibles par personne entre les deux » a assuré le réseau social.

WhatsApp est aujourd’hui l’un des réseaux sociaux les plus populaires dans le monde. En octobre 2022, il cumulait plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs. C’est le troisième média social après Facebook et Youtube. Sa popularité, fait qu’en cas de coupure d’internet, des millions de personnes ne peuvent plus échanger entre elles. Le réseau social a décidé de résoudre ce problème. Désormais, les utilisateurs peuvent s’envoyer des messages même quand Internet est coupé. Ils n’ont qu’à utiliser les serveurs proxy disponibles depuis ce début d’année 2023.

