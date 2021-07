XALIMANEWS: Woré Sarr s’en est vivement prise au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Diome qu’il considère comme son fils et dont il a loué le travail quand il était procureur du département de Guédiawaye. «Depuis que vous avez quitté la magistrature et atterri dans la cour des malfaiteurs, des magouilleurs, des comploteurs, sincèrement, je ne vous reconnais plus », assène la responsable du mouvement national des femmes libérales. Selon elle, «la constance, le sérieux et la responsabilité» de M. Diome sont, aujourd’hui, couronnées de «méchanceté aveugle». A l’en croire, Antoine, avec «tous ses diplômes» est en train de suivre aveuglément le président Macky Sall pour se faire entraîner dans un mauvais chemin. Pour Woré Sarr, le ministre de l’Intérieur doit se ressaisir. Elle lui rappelle que tout va finir un jour. «Je te connais bien. Il faut changer», poursuit-elle, l’invitant à suivre son regard sur les cas de l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, actuellement en train de «cultiver» ses champs, alors qu’il s’est permis toutes les «magouilles» avec les cartes d’électeur. C’est le cas, également, selon elle, de l’ancien ministre des Affaires étrangères qui serait aujourd’hui en train de passer son temps à «dormir», tout comme Ismaïla Madior Fall qui est à Rufisque et El Hadj Oumar Youm, tous écartés du pouvoir. Le parlementaire a, par ailleurs, demandé au président Macky Sall de suivre l’exemple de Alassane Ouattara qui a permis à son opposant Laurent Gbagbo de faire un retour au bercail.

