ADVERTISEMENT

Le mouvement « Xeexal Sénégal » n’a aucune autre signification si ce n’est son sens premier qui est de se

battre pour le Sénégal. C’est la conviction de Cheikhna

Keita, membre de cette plateforme initiée par l’acti-

viste Makhtar « Le Kaloulard ». Ainsi, ceux qui mettent en doute leur lucidité dans le combat en ont pris pour leur grade. Connu pour son franc-parler, le commissaire (Er) informe que les membres de ce mouvement ne sont pas perturbés par les attaques et autres critiques à leur encontre. Pour lui, une chose est claire, leur combat ne

tourne pas autour de la seule personne d’Ousmane Sonko, leader du parti Pastef.

Après l’annonce de la création du mouvement « Xeexal Sénégal »(se battre pour le Sénégal) la semaine dernière, des voix se sont élevées pour accuser ses initiateurs de rouler pour le pouvoir et de combattre Ousmane Sonko. Mais commissaire Cheikhna Keita, membre de cette plateforme, s’inscrit en faux. A l’en croire, comme son nom l’indique, le mouvement a été créé pour combattre tout ce qui pourrait compromettre la stabilité du pays. « Tous les problèmes du Sénégal ne se résument pas à

Pastef et à son leader », a-t-il fait savoir avant de marteler : « Pastef ou Sonko n’est pas notre problème. Notre préoccupation c’est le Sénégal ».

Commissaire Keita d’insister sur le fait que tout comme l’opposition, le pouvoir est dans leur viseur : « du côté du pouvoir, nous n’allons pas avoir la faiblesse de ne pas nous comprendre par rapport à la direction dans laquelle nous allons », a-t-il indiqué. Droit dans ses bottes, ce dernier dénonce les procès d’intention dont

« Xeexal Sénégal » est victime. Il invite ceux qui s’adonnent à cela, à les rejoindre dans le débat « pour qu’il soit très relevé ». « Nous avons dit que nous sommes des gens qui pensons que nous devons nous

battre pour le Sénégal. Nous devons nous battre pour tout ce qui ne va pas ici », a-t-il insisté.

« Attendez nous sur la route au lieu de venir nous dire « nous avons l’impression que tout est rose du côté du pouvoir », a-t-il ajouté avant de tonner: « cet équilibrisme dangereux n’est pas honnête. Quand quelqu’un vous dit qu’il veut se battre, laissez-lui le temps de se battre, sinon vous le poussez à être malhonnête, à vouloir s’équilibrer entre le pouvoir et une certaine opposition. Nous sommes des gens très équilibrés et inchallah nous irons jusqu’au bout de notre logique mais sans suivre ce que les autres veulent que notre logique soit.Notre logique se tenant au fait que nous sommes sincères et sérieux dans ce que nous faisons tout en disant que les maux que nous allons indexer ne sont pas des maux que quelqu’un va nous indexer comme appartenant à un camp où à un autre. Ce jeu dangereux, il faut que les gens l’arrêtent », a-t-il expliqué.

Toutefois, il reconnaît que, les pratiques de certains membres de l’opposition sont à combattre. « Nous pensons qu’il y a un mal qui est là et nous nous battons contre cela », a-t-il fait savoir. Dans ses explications, l’ancien patron de l’Ocrtis fait remarquer que certains comportements sont apparus avec l’arrivée du leader de Pastef dans la sphère politique rappelant qu’ils n’hésitent pas à dénoncer sa façon de faire de la politique afin « qu’il se ressaisisse » pour le bien du pays: « si Sonko allait au pouvoir et que nos enfants continuent à nous insulter et que nos institutions religieuses continuent à être bafouées par tout le monde, le désordre continue à s’installer, ce n’est pas une victoire c’est une grosse défaite pour chacun d’entre nous. Nous nous disons que pendant que nous y sommes, nous allons essayer de déconstruire cela et de travailler à faire en sorte que Sonko s’il doit arriver au pouvoir, y arrive dans les conditions de politique normale.

C’est cela notre préoccupation », a-t-il indiqué précisant

qu’ils n’ont pas pour vocation de lui barrer la route pour qu’il ne puisse pas devenir Président du Sénégal: « Dieu fera ce qu’il fera. Si Sonko devient président demain, c’est le bon Dieu qui en aura décidé ainsi. Qu’il devienne Président, cela ne nous gêne pas parce que c’est le Sénégal qui nous préoccupe. Qu’il aille faire de la politique normalement, s’il est élu normalement dans son Sénégal apaisé, nous nous dirons qu’il est élu normalement mais pendant ce temps, sur sa route, il devra nous accompagner à remettre de l’ordre dans ce

pays là parce que Sonko a créé

beaucoup de problèmes en appelant à l’insurrection, avec les cortèges de mort que les gens n’analysent pas en profondeur.

C’est un précédent dangereux que tout le monde doit refuser et la presse en premier lieu », a- t-il lancé.

La vérité sur la mort d’une

vingtaine de personnes en mars 2021 et en juin 2022 fait partie des priorités du mouvement « Xeexal Sénégal ». Sur ce point, commissaire Keita met l’État devant ses responsabilités. « Il faut qu’on s’arrête un

moment pour qu’on se dise la vérité. Même si cela va coûter au président de la République tout de suite, au régime du président Macky Sall tout de suite leur pouvoir et leur place, nous allons les contraindre, eux, à faire face à leurs responsabilités par rapport à cet épisode grave de l’évolution, de notre situation sociale et politique pour qu’on règle ce problème. Qu’on ne dise pas, au nom de la paix, on ne va pas parler de ces morts, on ne va pas dire qui en sont les responsables parce que les gens veulent qu’on suive la manipulation et ses conséquences pour que tout le monde se taise et que quelqu’un qui n’a fait que manipuler les gens devienne Président », fait-il savoir

avec Alerte Quotidien