Les habitants de Mboula lancent un SOS, en se ressemblant sur la place publique. Ils souffrent d’un manque criard d’infrastructures sociales de base. Rassemblés sur la place publique, ils crient leur désarroi, à travers leur porte parole Abdoulaye Mbengue : « Nous souffrons d’un manque d’eau qui date de 4 ans. La route qui doit aller de Daara jusqu’a Mbala, jusqu’à présent on n’entend pas que cette route doit venir jusqu’à Mboula, et pourquoi pas. Disons, Mboula on peut le comparer à d’autres villages. » A-il lâché avant d’ajouter, « Concernant l’eau, nous faisons appel aux autorités du Sénégal pour qu’ils nous viennent en aide. Mboula souffre de tous les maux. En plus, on a un CEM qui date de 2012 et jusqu’à present on a un manque de salle de classe. Les élèves apprennent dans des abris provisoires, ce qui est anormal. » Le manque d’eau potable affecte aussi les femmes de la localité, » l’eau est salée et quand nos enfants le boivent, ils ont des diarrhées », raconte une habitante. Le poste de santé date de très longtemps. « le poste de santé a des difficultes, et ca se voit à l’oeil nu. Les batiments datent de très longtemps et le plateau technique ne répond pas aux normes de la médecine, surtout à l’avancement des soins sanitaires », fustige Fatou Gaye, une sage-femme.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy