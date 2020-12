«Avant d’être dans le gouvernement, je ne pouvais pas imaginer que le Président Macky Sall était aussi patriote et engagé pour le pays. Il n’a pas d’égal dans la manière dont il défend le Sénégal, c’est ma conviction. C’est en toute honnêteté et sincérité que je le dis. Le Président Macky Sall est un patriote engagé», a-t-il expliqué. Et donc, il a invité les Sénégalais à l’accompagner dans sa vision vers un Sénégal émergent. Sur la nouvelle alliance entre Idy et Macky, Diattara pense que ce sont des «retrouvailles de raison». Il estime même que les deux leaders politiques «ne devaient pas se séparer». Il convoque à ce titre l’histoire pour relever qu’«en 1998, le chef de l’Etat Macky Sall était le président des cadres du Pds, le président Idrissa Seck était le secrétaire exécutif du Pds et moi j’étais le responsable des étudiants du Pds à l’Ucad. Nous étions ensemble avec Wade jusqu’à l’an 2000 avec l’alternance. En 2012, nous étions encore ensemble». Il fait remarquer que «qui connaît leur parcours sait que Dieu a fait qu’ils soient liés. Et grâce à la volonté divine, leurs unions se sont toujours soldées par des réussites. C’est un duo de gagnants. Et je suis sûr qu’avec ces nouvelles retrouvailles, nous allons vers l’émergence du Sénégal». Et de conclure, «avec Idrissa Seck, le Président Macky Sall est en train de construire le Sénégal de demain».

