Il invite ainsi le leader de Pastef et de Geum Sa Bopp à « mouiller » le maillot, dans un contexte si particulier. « Moi je doute même du patriotisme de Ousmane Sonko. Ce qui est attendus des citoyens responsables, c’est vraiment de contribuer aux efforts du Gouvernement, par la sensibilisation. Depuis le début, le président Idrissa Seck a voulu répondre à cela. Il disait que l’eau qui sert à éteindre le feu n’a pas besoin d’être filtrée. Ça, c’est fort. C’est ce que nous attendions, que les Sonko et autre Dany. Ce sont d’ailleurs de jeunes leaders qui viennent d’arriver et qui veulent profiter d’un contexte, d’une situation pour se positionner. Mais ce sont des gens qui n’ont jamais rien apporté à ce pays. Je pense que ces gens n’ont pas de leçons à donner. Ousmane Sonko avait violé les interdictions. En plein couvre-feu, il se permettait de faire des sorties nocturnes. Donc, d’aller faire la fête. Ça c’est extrêmement grave. Lui, il n’a pas droit à la parole. Il n’a pas de leçon à donner à qui que ça soit. Ce que nous attendions de lui et autres, c’est de sensibiliser les Sénégalais, de les inviter à la vaccination », a ajouté le ministre de l’Economie numérique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy