Malheureusement, aujourd’hui, cette aspiration est considérée comme un crime par le pouvoir corrompu et despotique de Macky Sall, qui ne tolère guère ses compatriotes qui luttent en faveur de la bonne gouvernance et de la transparence au Sénégal. Ces derniers sont harcelés, intimidés et humiliés. Mais le despotisme ne peut pas prospérer et triompher au Sénégal parce que le peuple se dressera contre toute propension dictatoriale du régime de Macky Sall.

XALIMANEWS- L’arrestation le 19 janvier de Boubacar Sèye, président de l’organisation internationale de migrants « Horizon sans frontières », et sa détention hier sous mandat de dépôt témoignent du caractère liberticide du pouvoir de Macky Sall, qui persécute continuellement les compatriotes Sénégalais épris de justice. Les FDS/Les Guelwaars, Frapp-France Dégage et Y’en a Marre condamnent fermement cette arrestation injuste et arbitraire de Boubacar Sèye, qui constitue une atteinte à la liberté d’expression et à la dignité humaine.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy