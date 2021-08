Le temps est certainement le meilleur des juges. Il finit toujours par remettre chaque personne à sa place. Lamine Diack pour échapper aux griffes de la justice Française, après avoir ingurgité l’argent de la drogue Russe, a servi des faux fuyants qui ont fini de ternir l’image du Sénégal sur la scène internationale. Il a prétendu utiliser cet argent pour combattre le Président Wade en finançant certains opposants de l’époque dont le groupe Yen a marre. L’argent du rap ne nourrissant plus son homme, ces activistes du dimanche, escrocs à leurs heures perdues, ont décidé de se retrousser les manches pour avoir de quoi se nourrir et mener un train de vie que leurs sources de revenu ne sauraient justifier. Les 15 millions de la Der en poche pour service rendu à Macky Sall, le voilà qui noue une association de malfaiteurs spécialisée dans la confection de passeports diplomatiques avec certains de ses anciens amis de l’opposition d’alors devenus caciques dans la prairie marron beige. Ces mêmes égarés, pseudo-patriotes, qui agissent plus par instinct de survie que par patriotisme ont voulu à un certain moment de l’histoire assombrir tout ce que le Patriarche a réalisé pour le Sénégal. Le Président Wade a été béni par tous les hommes de Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy en passant par Serigne Saliou Mbacké. Ce faisant, nous les militants du Pds compatissons avec ce qui vient d’arriver à Kilifeu car ce n’est pas de la nature d’un croyant de se réjouir du malheur de son prochain. De même, le Père de la démocratie Sénégalaise nous a toujours inculqué les valeurs du pardon et de l’entraide. A Kilifeu et au groupe Yen a marre nous leurs temoignons notre soutien tout en leur conseillant de se remettre sur le droit chemin et d’arrêter de plumer nos concitoyens en leur faisant miroiter des voyages sans lendemain. Aminata Sakho Présidente du Mouvement Karim Président

