La coalition Yewwi Askan Wi a investi officiellement ses candidats au niveau de Dakar pour les locales de 2022. A cet effet, le meeting organisé au terrain de Grand Yoff a vu la présence de tous les leaders de cette coalition de l’opposition

Le terrain de Grand Yoff a refusé du monde hier, lors de l’investiture de Barthélémy Dias et des autres candidats investis dans les 19 communes de Dakar. Khalifa Sall, Serigne Mansour Sy Djamil, Dethié Fall, Ousmane Sonko,… ont pris la parole pour magnifier le pragmatisme et l’engagement de Barthélémy Dias, candidat à la mairie de la ville de Dakar. Ils ont profité de l’occasion pour lancer une pierre dans le camp du pouvoir. Très confiant, Ousmane Sonko dira que Barthélémy Dias est le bon profil pour diriger la ville de Dakar puisque, selon lui, quand il sera élu il ne les trahira pas au profit de Macky Sall. Ainsi il demande aux sénégalais de faire bloc autour de l’essentiel: «en matière de quantité et de qualité nous avons la plus grande coalition politique du Sénégal. Mais nous ne devons pas nous laisser distraire, notre combat est panafricain. Les Africains en ont marre d’être à la traite de l’humanité. Ceci n’est qu’une étape et notre ambition c’est de faire partir le régime en place en 2024. Et pour y arriver, nous devons nous mobiliser autour de l’essentiel», a-t-il indiqué.

OUSMANE SONKO DECHIRE LA CHARTE DE NON VIOLENCE DU CADRE uNITAIRE

Il a dans la foulée donné son avis sur l’initiative du cadre unitaire de l’islam au Sénégal qui propose qu’une charte du non-violence soit signée par les acteurs politiques pour éviter la violence dans le champ politique. Ce dernier ne fera pas partie de la liste des signataires: «j’ai entendu dire qu’il y’a des gens qui invitent les acteurs politiques à signer une charte de nonviolence. Pour ma part, je ne signerai aucune charte pour la nonviolence parce que je trouve que si chacun faisait ce qu’il avait à faire, il n’y aurait pas de problème. L’opposition n’a jamais attaqué, ce sont les mêmes qui le font et se permettent de se cacher derrière les forces de l’ordre. A ses militants, il demandera de riposter en cas d’attaque : «si on vous griffe donnez un coup de pied, qui vous mord enlevez lui les dents c’est la seule solution», a-t-il dit.

Barthélémy Dias rassuré ses camarades

Prenant la parole, Barthélémy Dias a rassuré ses camarades qui ont porté leur choix sur lui : «j’exprime toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à tous les leaders de Yewwi Askan Wi pour la confiance placée à ma modeste personne. Ainsi, je m’engage avec vous, jeunes, femmes, adultes à relever ce défi collectif pour la victoire de notre coalition au soir du

23 janvier 2022», a-t-il promis.

Mariama Kobar Saleh