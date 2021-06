La députée Yeya Ly Diallo s’exprimait ce matin à l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi modifiant le code Pénal. « le Sénégal est un pays cité en exemple partout dans le monde à cause de sa stabilité. Il n’y a jamais eu de coup d’Etat ou de cas de terrorisme et c’est à saluer. Et ce qui revient à dire que nous avons un Etat fort. Maintenant si nous voulons criminaliser le terrorisme celà coule de source et les gens de l’opposition devraient applaudir et soutenir cette loi », a-t-elle indiqué avant de se poser des questions sur les motivations de m’opposition qui se battent corps et âme pour que cette loi ne soit pas votée: Etes-vous des terroristes? Etes vous de vandales? Etes vous des criminels? Ce qui n’a pas plus à ces derniers qui ont commencé à faire du bruit. Cette dernière d’embrayer: « vous ne pouvez pas brûler ce pays; il ya des députés irresponsables qui sont là vouloir brûler ce pays et ça ne passera pas ».

