Youssou Ndour annonce la sortie de son nouvel album international intitulé « Éclairer Le Monde »

XALIMANEWS-Youssou Ndour va illuminer la scène musicale avec son nouvel album international « Éclairer Le Monde ». L’artiste planétaire sénégalais n’a pas encore décidé de mettre un terme à sa carrière musicale.

Youssou Ndour, après une longue pause, annonce enfin la sortie d’un nouvel album international. Ce dernier est intitulé « Éclairer Le Monde ». C’est lui même qui a fait l’annonce sur sa page Facebook.

» Un voyage vers la lumière…

Après les défis de la grande pandémie, il est temps de tourner la page et de bâtir un avenir rempli d’espoir et de sérénité. Ces dernières années, j’ai pris le temps de réfléchir, de méditer et d’observer le monde.

Aujourd’hui, je suis fier de vous annoncer la sortie prochaine de mon nouvel album international : ‘Éclairer Le Monde’ (Light The World en anglais) !

En avant-première, découvrez un aperçu de mon clip ‘Noflaay’, extrait de cet album.

‘Noflaay’, c’est un message puissant et universel : pour vivre en paix, il faut se libérer de l’envie et des comparaisons inutiles. Chacun porte en lui une lumière unique et envier celle des autres éteint la nôtre. Cette chanson est une ode à la vérité, à l’unité et à la beauté d’accepter son chemin tout en respectant celui des autres.

Le clip vous amènera dans un univers visuel fascinant, une véritable immersion qui magnifie ce message d’amour, de résilience et d’harmonie. » A posté la star sénégalaise.