Zator Mbaye de l’AFP a réagi suite à la sortie de Thierno Bocoum sur les mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus. « Cher ami, vivement le consensus C’est avec une grosse peine que je t’ai lu. Tu es un leader d’opinion de cette vaillante jeunesse sénégalaise qui nous a permis toi comme moi d’accéder à de hautes responsabilités dans ce pays. Il est des moments où la pertinence s’assimile au silence surtout en ces temps où le port du masque devrait être obligatoire pour respecter les mesures barrières afin d endiguer cette pandémie qui n’a que trop durer. Je t’invite amicalement à être pour une fois autour du Président de la République qui vient encore une fois d’embrayer sur une nouvelle génération de mesures aussi pertinentes les unes que les autres. Merci au Président de la République qui par ce dernier acte montre l’importance de préserver nos parents, les personnes vulnérables mais aussi de respecter la mémoire de ces dignes fils du pays comme mon propre oncle maternel parti à jamais par le fait de cette pandémie. A nos amis jeunes, je voudrais rappeler que les mesures sont d’abord et surtout pour nous. Respectons la loi avant qu’ elle ne s’abatte sur nous. Les forces de défense et de sécurité sont là pour nous et c’est sur ce terrain que j’attends mon ami et frère Thierno Bocoum car l’heure est grave », a-t-il posté sur sa page Facebook.

