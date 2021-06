XALIMANEWS : Zator Mbaye était l’invité de Mamadou Ibra Kane dans le Jury du dimanche. Interpellé sur la dernière sortie de Sonko et le supposé malaise au sein de la gendarmerie, voici sa réponse. « C’est une Sonkori de plus. Parce qu’il est très facile de taper comme ça sans maîtriser le fond de la question. Le président est la personne institutionnellement reconnue habilitée à tous les postes civiles et militaires. Il lui appartient à lui de nommer quelqu’un, le jour où il sentira le besoin de la rappeler à d’autres fonctions, il est libre de le faire. Je crois qu’il n’a pas besoin de s’expliquer », a-t-il dit. Se prononçant sur la question des nervis et des gros bras qui font polémique, Zator Mbaye parle d’assertion très grave. » Je n’ai pas vu de nervis. J’ai vu la garde présidentielle composée d’éléments de la gendarmerie, de la police, qui sont dans le convoi du président de la République. Maintenant, peut-être qu’il y a eu par ci par là des éléments qui ont été recrutés pour essayer de remplacer la sécurité mais ça c’est au niveau local. En tout cas moi, la caravane du président que j’ai vue, je n’ai pas vu de nervis là-dedans. Et c’est extrêmement grave de dire ça parce que cela veut dire que nos forces de défense et de sécurité sont impuissantes. »

