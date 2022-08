Pour rappel, il existait Sénégal au moins sept (7) CRFS dont cinq (5) forment des infirmiers et sages-femmes et deux, des assistants. Ils sont répartis comme suit : un CRFS formant des infirmiers et sages-femmes à Ziguinchor, un à Tambacounda, un à Saint-Louis, un à Kaolack et un à Thiès , concernant la formation des assistants, il en existe un à Matam et un à Kolda.

Et d’ajouter : ” nous demandons au Président Macky Sall et au gouvernement d’entendre et de donner un suite favorable aux revendications de ces étudiants. Il a été élu pour remplir un rôle de père et de mère de famille ”.

