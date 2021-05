Dimanche mouvementé dans le Sud du pays. Des tirs à l’arme lourde ont réveillé la plupart des populations de Ziguinchor et environs où ces bombardements ont installé la psychose. Des tirs à l’arme lourde beaucoup plus intenses dans les zones de Bayotte et du Essing, dans l’arrondissement de Niassya. Les zones de Badem, Bagham et les positions rebelles satellites de la base de Kasselole, du chef rebelle César Atoute Badiate, pilonnées par l’Armée sénégalaise qui y a déployé ses hommes depuis hier, dimanche matin. Des bases rebelles bombardées, l’Armée sénégalaise démarre un autre acte de ses opérations de ratissage et de sécurisation dans la partie sud du pays.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy