Face à la presse, les étudiants dénoncent la politisation de cette affaire par les opposants d’Ousmane Sonko. Ils parlent de manipulation orchestrée par leur président, et demandent à ce dernier de ne plus parler en leur nom. « Si nous nous rappelons un peu de ce qui s’est passé il y’a quelques mois, comme la rappelé mon collègue au mois de juillet, il y’a un monsieur qui s’appelle Mo Badji, qui est le président du MEEDZ actuellement, et qui a été élu par les membres de cette amicale et à qui on a donné les responsabilités de bien diriger cette amicale, afin que tous les étudiants voient l’intérêt de son travail. Mais, malheureusement, force est de constater que depuis que ce monsieur est ici, nous avons vu une certaine politisation de cette amicale envers certains politiciens, comme Doudou Ka. Je ne voulais pas le citer. » Dénonce Jamila Sanchez, qui renchérit, » nous déplorons cette situation car étant là et ayant conscience de toutes les difficultés auxquelles rencontrent nos camarades qui sont ici, du point de vue du logement, du point de vue de la nourriture, du point de vue des conditions sociales, auxquelles nos camarades font face », a-elle ajouté, avant de consclure, » nous attendons une autre réponse ou bien d’autres actes venant de ce monsieur. Dons si nous prenons exemple sur ce qui vient de se passer à Ziguinchor et que tout le monde déplore, que certains étudiants qui ne font même pas 30, vont à Ziguinchor pour déloger nos petits frères et petites soeurs, qui ont un avenir radieux qui les attend, et qui etudient chaque jour pour pouvoir aider leurs parents. Les déloger pour aucune raison, ou pour leurs problèmes personnels, nous déplorons vraiment cette situation. »

