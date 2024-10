Zoom sur Xavier, ce mystérieux personnage qui fait fureur sur les réseaux sociaux

XALIMANEWS- Xavier, ce mystérieux personnage qui fait fureur sur TikTok, suscite l’intérêt des internautes avec ses commentaires omniprésents, sans jamais poster ni faire de live.

Sa récente apparition sur Facebook n’a fait qu’amplifier le mystère, laissant les utilisateurs se demander s’il est un robot ou un expert de l’anonymat. Ce phénomène a conduit à la création de personnages fictifs comme Madame Xavier et Tonton Xavier.

Mais qui est Xavier ? Il semblerait que Xavier soit inspiré de Pakalu Papito, un compte Twitter humoristique devenu viral en 2015 grâce à son utilisation d’humour absurde et de jeux de mots décalés.

Créé en 2013, Pakalu Papito a atteint 700 000 abonnés, et son premier tweet a recueilli plus de 17 000 retweets. La popularité du compte a même conduit à l’ouverture d’une page Facebook, qui a attiré près de 478 000 « J’aime ».

Malheureusement, la renommée de Pakalu a été de courte durée. Son compte Twitter a été suspendu en 2018, et sa page Facebook a également disparu sans explication. Depuis, un imitateur sous le nom @pakalupapitow a émergé, reprenant le même style de contenu, mais les fans restent incertains quant à savoir si c’est la même personne derrière ce nouveau compte. Aujourd’hui, le mystère de Xavier continue d’amuser, dans la lignée de l’esprit farceur de Pakalu.