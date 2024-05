« Confidence » et « Confession » : Quand Mame Coumba et Eva Touré s’affrontent…

XALIMANEWS- L’émission « Confidence » connaît un succès fulgurant sur YouTube, en grande partie grâce aux nombreuses célébrités qui y ont participé pour partager leurs confidences. Mame Coumba, l’animatrice emblématique de cette émission, a récemment quitté son poste pour rejoindre le groupe GFM. Elle y anime désormais une émission matinale intitulée « Miroir du Sénégal ».

Suite à son départ, Senepeople Plus a engagé une nouvelle animatrice talentueuse, Eva Touré, qui a brillamment repris les rênes de « Confidence (Parallèlement, Mame Coumba a lancé une émission similaire sur la chaîne SSP de Ndiaga Ndour, nommée « Confession ».

La similitude des concepts entre « Confidence » et « Confession » a instauré une compétition directe e

ntre Mame Coumba et Eva Touré. Chaque animatrice s’efforce de surpasser l’autre, intensifiant ainsi la rivalité entre les deux vedettes.