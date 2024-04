Afrique : des inondations records dans plusieurs pays, 58 morts en Tanzanie et 13 au Kenya

XALIMANEWS-Selon Radio France internationale, l’Afrique de l’Est connaît ces dernières semaines des pluies torrentielles qui ont causé la mort d’au moins 58 personnes en Tanzanie durant la première quinzaine d’avril et de 13 autres au Kenya.

D’autres pays sont affectés : Burundi, Zambie, RDC, Congo-Brazzaville. Les causes de ces intempéries sont identifiées selon RFI : le réchauffement climatique accentué par le phénomène El Niño.

Selon le média français, au Congo dans les départements des Plateaux, de la Cuvette et de la Likouala, la décrue continue, mais à mesure que l’eau se retire, il faut évaluer les dégâts, désinfecter, réhabiliter écoles, centres de santé, sanitaires et points d’eaux. Toutes choses qui demandent du temps et d’importants moyens. « Il s’agit de rendre l’eau potable dans des situations où la malnutrition était déjà présente. Il faut pouvoir intensifier les programmes de lutte contre la malnutrition dont les cas aigus et sévères doivent être pris en charge de manière régulière et permanente », témoigne Georges Gonzales, représentant adjoint en charge des programmes de l’Unicef au Congo-Brazzaville.

Et quatre mois après des inondations records qui ont affecté neuf départements sur douze, le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef) estime que 100 000 enfants ont besoin d’une assistance humanitaire au Congo-Brazzaville. Pour 49 000 d’entre eux, la scolarité a été interrompue.