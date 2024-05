Afrique-Kenya : le nombre de décès liés aux inondations atteint 188 depuis mars

XALIMENEWS-Le nombre de décès liés aux inondations au Kenya a atteint 188, d’après Radio France internationale qui cite le dernier rapport du ministère de l’Intérieur kényan publié ce jeudi.

Depuis le début de la saison des pluies en mars, le pays a été confronté à des conditions météorologiques dévastatrices, entrainant des routes impraticables, des détournements de vols, ainsi que l’effondrement de ponts et de barrages. Malheureusement, ce bilan tragique est susceptible de s’alourdir davantage.

Selon RFI qui cite le ministère de l’Intérieur, 90 personnes sont toujours portées disparues, dont plus de la moitié sont des victimes de l’effondrement d’une retenue d’eau à Mai Mahiu, située à environ cent kilomètres au nord de Nairobi, dans la nuit de dimanche à lundi.

Actuellement, les secouristes sont mobilisés dans le Masaï Mara, le célèbre parc national du sud-ouest du pays. Depuis mercredi, environ une centaine de touristes sont piégés par les eaux. Une crue d’un affluent de la rivière Mara a emporté plusieurs campements et lodges. Les tentes et les bungalows ont été complètement submergés par l’eau et la boue. La Croix-Rouge kényane a indiqué avoir déjà évacué plus de 90 voyageurs.