Afrique-Niger : débarquement d’instructeurs et de matériel militaires russes

XALIMANEWS-Selon France 24 qui reprend les informations de la television publique nigérienne, des instructeurs russes ont débarqué ce mercredi à Niamey, qui a également réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre Niamey et Moscou.

Un avion gros porteur russe transportant du matériel a débarqué à l’aéroport de Niamey, avec à son bord des instructeurs du ministère russe de la défense, rapporte France 24, qui poursuit que les militaires russes ne font pas mystère de leur mission sur place. « Nous sommes ici pour former l’armée du Niger pour les aider à utiliser le matériel arrivé ici. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger ». Ont lâché les instructeurs. Pour France 24, ce renforcement de la coopération a été rendue possible par un accord conclu entre la junte et Moscou.