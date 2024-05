Afrique-Tchad/Présidentielle : deux candidats déposent un recours pour contester les résultats

XALIMANEWS-Au Tchad, deux candidats ont déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel pour contester les résultats préliminaires de l’élection présidentielle du 6 mai, où le président de Transition Mahamat Idriss Deby a remporté 61 % des voix au premier tour.

Ces candidats sont le Premier ministre Succès Masra, arrivé second avec 18 % des voix, mais revendiquant la victoire, et l’ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké, crédité de 16 %, mais pointant des irrégularités dans la campagne.

Arrivé en troisième position, Albert Pahimi Padacké a été le premier à féliciter Mahamat Idriss Déby pour sa victoire, et également le premier à déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Selon RFI, l’ancien Premier ministre demande l’annulation partielle des résultats dans cinq provinces tchadiennes : l’Ennedi Est et Ouest, ainsi que les deux Logones et le Moyen Chari. Dans ces provinces où le Premier ministre Succès Masra a obtenu le plus de voix, l’annulation du scrutin pourrait potentiellement inverser les positions finales des deux candidats.