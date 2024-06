APR : Macky Sall remobilise ses troupes

XALIMANEW: (LeSoleil)Dans un communiqué paru vendredi dernier, l’Alliance pour la République (Apr) met en avant sa volonté de revenir dans le jeu politique. En effet, depuis le 16 mai, le président de cette formation politique, Macky Sall, avait initié une tournée nationale et internationale qui aura permis aux responsables de ladite formation politique de rencontrer les militants.

Selon le communiqué, ces rencontres, tenues au Sénégal et dans la diaspora, ont permis de « rappeler à tous l’impératif et les vertus de l’unité et de la solidarité, socles de la vitalité et de la pérennité ». C’est suivant cette logique qu’Amadou Mame Diop, par ailleurs Président de l’Assemblée nationale, s’était rendu dans les régions de Diourbel, Kaolack et Kédougou. « L’Apr adresse ses félicitations et remerciements à l’ensemble des militants et responsables pour leur mobilisation et l’esprit de fraternité politique qui ont été remarquables au cours des différentes assemblées générales », mentionne le document.

En outre, le parti informe que cette dynamique va se poursuivre avec Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), qui a été désigné pour conduire une mission dans les régions de Kolda et Sédhiou du 1er au 2 juin. Ces rencontres d’écoute et d’échanges avec la base militante vont se poursuivre dans les régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick et Matam.

Le parti explique la nécessité de ces tournées par le besoin de « préserver sa place centrale sur l’échiquier politique et sa ferme volonté de gagner toutes les futures élections avec [leurs] alliés de « Benno » et de la grande coalition ».

Assane FALL