Au secours les terroristes de Macky Sall sont au pouvoir au Sénégal ! (Par Madère, USA)

Je n’arrive toujours pas à comprendre quels types d’humains sont ces gens qui à chaque fois qu’on change de régime, s’arrangent toujours pour y trouver leur gagne pain .

Ils sont simplement indignes.

Au moment où leurs compatriotes fustigeaient le tyran, tiraient sur le dictateur Macky sall au prix de leur vie, de leur intégrité physique et morale, ces imposteurs calculateurs, n’hésitaient même pas à vous faire des reproches non fondés. Et ceux là sont ces mêmes escrocs qui jubilent aujourd’hui et crient victoire .

Quelle victoire ?

Vous n’avez pas participé à cette victoire !!!

Vous étiez du Macky, vous étiez les défenseurs du tyran dictateur !

Indignes restez à l’écart, laissez les supporters de Sonko savourer cette belle et symbolique raclée qui a mis fin à une dictature sans précédent dans l’histoire du Sénégal .

Nous n’avions que du mépris et de la haine pour cet arrogant Macky sall et cela durant tout son magistère. 12 ans !!

S’il y’a une personne qui doit être heureux et pour le reste de sa vie, avec cette cuisante humiliation du régime de macky sall, c’est bien votre fidèle chroniqueur de Xalima.

Chapeau bas à son administrateur mon cher Alioune qui a été le relais durant ces 12 ans de lutte contre ce régime moribond de Macky sall. Je ne vais attendre que quelqu’un le dise à ma place. J’ai combattu le tyran bien avant la naissance de pastef et de ceux qui se proclament patriotes sans même savoir le sens. J’ai défendu Ousmane Sonko sans le connaître alors qu’il n’était pas encore radié de son poste aux impôts et domaines. Il n’était pas dans le milieu politique et pastef n’existait même pas .

Je ne demande rien et je ne réclame rien, je continue la posture de patriote et je continue à combattre l’injustice et défendre toutes les victimes. Faites comme moi please !

Niit dafay am ngor ak dignité !

On ne peut insulter et traiter pastef de tout et vouloir leur baliser le tapis rouge aujourd’hui !

Taxés de terroristes hier et vouloir faire d’eux je ne sais quoi, parce que simplement ils ont le pouvoir, c’est quand même tout sauf de la logique!

Restons dignes et laissons les terrorisés terroristes de Macky Sall gérer le pays .

Bonne chance à l’équipe gouvernementale qui verra le jour et qui aura la lourde charge de relever les sénégalais du gouffre et de la misère durant le règne de cette encombrante famille faysall !

Mes sincères félicitations à tous les patriotes de la diaspora qui sans leur combat de tous les jours, on ne serait pas là à crier victoire .

Mention spéciale à Ousmane Sonko pour le don de soi à la patrie. Le fauteuil présidentiel est pour lui, son frère et ami Diomaye n’est là que pour le réchauffer.

Madère usa