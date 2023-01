XALIMANEWS -La visite de la cheffe du Front national au Sénégal est une pilule difficile à avaler pour beaucoup des responsables politiques, de membres de la société civile. Et depuis que Marine Le Pen a foulé le sol du pays de Teranga beaucoup de voix se sont élevés pour fustiger la démarche des autorités. Mais ce qui irrite le plus d’une dans cette visite, c’est d’apprendre que Marine Le Pen a été reçu en audience au Palais de la République par le chef de l’État, Macky Sall. Toutefois, Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et maire de Kaffrine dit ne pas être au courant d’une telle audience.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy