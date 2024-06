Bamboula à la COUD : Révélations sur un virement de plus d’un milliard en début Avril 2024

XALIMANEWS- Selon le quotidien d’information Source A, le nouveau Directeur général, Pr Ndéné Mbodj, a du pain sur la planche. Celui-ci hérite d’un service où la masse salariale a pris l’ascenseur.

« Le Trésor public a viré pas plus tard que le mois d’avril dernier un montant de 1 milliard 076 millions 999 mille 268 F CFA », estime la source. Celle-ci pointe du doigt « une pléthore de recrutements, la création de Départements à la tête desquels trônent des chefs ayant rang de directeur, sans compter les mille et un chefs de service », indique le journal.

Une hausse vertigineuse également justifiée, d’après la source, par le nombre de contrôleurs : « Dans les restaurants, là où on avait 4 agents ( 2 pour le contrôle d’accès et 2 autres pour la qualité, l’hygiène et l’environnement) durant les années passées, ils sont désormais 10 contrôleurs dans les restaurants moyens (ESP, ENSETP et FASTEF) et plus de 20 dans les grand restaurants comme Central, Argentin ou Self. »

Source A indexe aussi des contrats spéciaux à l’image de celui signé au profit d’un certain O. Diop, expert en sécurité, pour la bagatelle de 800 000 F CFA, par mois au moment où d’autres responsables syndicaux ont été bombardés conseillers du Directeur du COUD.

L’audit engagé par la nouvelle équipe n’a pas encore livré tous des secrets, souligne le journal.