« Je suis ravie de m’entretenir avec FIBA.basketball, même si je ne peux cacher ma timidité, car je ne parle pas aussi bien anglais qu’espagnol et français. Oui, je suis en train de songer à prendre ma retraite après presque vingt ans passés sur les terrains. Je suis reconnaissante d’avoir été repérée par les dirigeants de l’équipe nationale et d’avoir eu la chance de représenter mon pays dans cinq éditions du FIBA Women’s AfroBasket. » Admet l’ancienne joueuse de l’ASFO qui a côtoyé durant sa plus tendre enfance d’illustres joueuses, comme Adama et Rama Diakhaté, Khady Diop, Awa Badji, Marthe Ndiaye, ses aînées dans la mythique équipe des Fonctionnaires de Dakar (ASFO) des années 80-90-2000.

La Lionne est créditée de 12 points et 5 rebonds lors du second match du Sénégal remporté pas assez facilement devant l’Égypte (63-78) , pour un succès qui donne à la Tanière le privilège d’occuper la première place du groupe C et de filer directement en quarts. Dans l’entretien accordé au site de la FIBA, l’ancien pensionnaire du terrain de basket du Lycée Kennedy, dit vouloir « prendre deux ou 3 ans de pause pour profiter de sa famille, sa fidèle alliée ». Dans la foulée, la Sportive d’1m 90, ajoute qu’ »elle souhaiterait après sa carrière, se lancer avec passion dans le développement et ainsi contribuer à sa manière à l’essor du basket tant au niveau du Sénégal que partout ailleurs sur le continent africain. »

