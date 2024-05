Basket-BAL 2024/J5 : l’AS Douane se saborde face à l’US Monastir 75-69) et doit s’imposer ce dimanche face à l’APR pour espérer se qualifier, les Rivers Hoopers obtiennent leur ticket pour Kigali

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la 5e journée du Sahara Conference du Basketball Africa League (BAL) 2024, l’AS Douane n’a pas pu enchaîner face à l’US Monastir. les Gabelous se sont inclinés (75-69) et se compliquent la tâche. Dans l’autre match, Rivers Hoopers a a disposé (78-71) de l’Armée Patriotique du Rwanda et obtient sa qualification.

Les protégés de Pabi Gueye n’ont pas enchaîné un second succès de rang, synonyme de troisième victoire qui aurait pu leur mettre de consolider leur chances de qualification. Après avoir disposé des des Rivers Hoopers du Nigeria (56-54), les Gabelous compter enchaîner devant les Tunisiens de l’US Monastir qu’ils avaient battus lors de la phase aller. Mais contrairement au premier matchs, ce samedi les Nords-Africains se sont vengés (75-69),obtenant leur second succès dans la compétition, eux qui avaient dompté l’APR et s’emparant du coup de la 2e place qualificative à une journée de demain la fin. Pour la Douane, classée en quatrième position après son troisième revers, il faudra battre l’Armée Patriotique du Rwanda ce dimanche et sortir les calculettes.

Dans l’autre match de la journée, Rivers Hoopers (1er) a obtenu sa qualification après avoir engrangé un 4e succès (78-71) en dominant l’APR (4e).

Programme 6e et dernière journée Conférence Sahara

Dimanche 12 mai 2024 à Dakar Arena

14h 30 Rivers Hoopers/US Monastir

17h 30 AS Douanes/Armée Patriotique de Rwanda

Classement Sahara Conference après 5 journées