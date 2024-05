Basket-BAL 2024/Sahara Conference-J6 : l’AS Douanes domine l’APR et obtient son ticket pour Kigali

XALIMANEWS-Cr dimanche à Dakar Arena et dans le cadre de la 6e journée du Sahara Conference de la BAL 2024, l’AS Douane a disposé de l’APR pour finalement obtenir sa qualifications pour les Play-Offs de Kigali, en terminant deuxième du groupe.Dans l’autre match, les Rivers Hoopers, bien que battus par l’US Monastir (73-62) et qualifiés avant cette dernière journée, restent leaders .

C’est devant les présidents sénégalais et rwandais, Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagamé, que l’AS Douane et l »APR Rwanda ont disputé leur dernière sortie ce dimanche. Dopés par la présence du chef de l’État sénégalais, les Gabelous se sont survoltés en remportant la première mi-temps (44-28) après avoir gagné les deux premiers quarts temps (23-18 et 21-10). Lors des deus quarts suivants, les poulains de Pabi Gueye se montrent supérieurs (19-18 et 16-8) pour finalement remporter la mise,avec un écart de 25 points (79-54). Suffisant pour décrocher la deuxième place qualificative pour les Play-Offs de Kigali. Dans cette partie, L’ailier Mike Fofana s’est illustré avec 24 points, 5 rebonds et 2 passes décisives, bien secondé par Abdoulaye Harouna (17 points) et Madut Akec (15 points).

Dans l’autre rencontre, les Nigérians des Rivers Hoopers ont courbé l’échine face à l’US Monastir (73-62). Une défaite sans conséquence pour les Nigérians déjà qualifiés et assurés de terminer à la première place du Sahara Conference.

L’US Monastir termine troisième, mais avance toujours comme l’une des deux meilleures équipes classées troisième dans toutes les conférences. Quand à l’Armée Patriotique du Rwanda (APR), elle est éliminée malgré une bonne entame de tournoi.