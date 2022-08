La cérémonie de la pose de la première pierre de l’hopital de Kebemer, s’est deroulee ce dimanche. On a noté les présences de ses 2 stars de la NBA, Joakim Noah aujourd’hui retraité et Derrick Rose le joueur des New York Knicks, des autorités de la ville de kebemer, des joueurs de l’equipe nationale de basket et des partenaires américains de Gorgui Sy.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy