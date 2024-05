Bignona: Le Président Diomaye réitère son engagement à poursuivre la modernisation des cités religieuses

XALIMANEWS: Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a réitéré, vendredi à Bignona, son engagement à poursuivre la modernisation des cités religieuses, saluant les actions réalisées par son prédécesseur dans ce domaine.

Le président Faye a effectué la grande prière du vendredi à la grande mosquée de Bignona aux côtés du marabout El Hadji Ousmane Fansou Bodian.

“Le programme dévolu aux cités religieuses du Sénégal et enclenché par le régime précédent sera exécuté au niveau de Bignona”, a promis le chef de l’État au cours de la cérémonie officielle du gamou d’El Hadj Ousmane Fansou Bodian, imam ratib de Bignona

”Ici, à Bignona ce programme n’est pas encore opérationnel, et nous avons la ferme volonté de le poursuivre un peu partout au Sénégal et de le déployer dans cette cité religieuse de Bignona” pour ”accompagner l’imam El Hadji Fansou Bodian dans sa noble mission de promotion de l’islam et la paix au Sénégal”, a-t-il dit.

”Cela est visible à travers le comportement de vos talibés, de vos proches et de votre posture de guidé religieux”, a soutenu le président de la République qui s’exprimait en tant président de la République mais également en tant que fils et talibé d’El Hadj Fansou Bodian, ”un homme très respecté et très écouté par les autorités et citoyens” de ce pays.

Le président Faye a promis de mettre en branle toute une batterie de mesures qui prendront en compte les collectivités territoriales et les mairies au niveau départemental.

”Nous allons accompagner le conseil départemental, les mairies et les autorités administratives qui sont très proches de leurs concitoyens”, a-t-il déclaré.

Prenant la parole au nom de l’imam El Hadji Fansou Bodian, l’imam Mamadou Lamine Badji s’est réjoui de la présence du président Bassirou Diomaye Faye à cette manifestation religieuse.

”Vos souhaits pour le Sénégal, c’est la paix. Et cela doit aussi être l’affaire de tous les Sénégalais quel que soit leur posture ou leur position sociale”, a déclaré le porte-parole du guide religieux.

L’imam El Hadji Fansou Bodian, par la voix de son porte-parole, a invité le président Bassirou Diomaye Faye et son équipe a toujours privilégié le dialogue gage de paix et de développement au Sénégal.

Le guide religieux a ensuite remercié les autorités administratives et locales pour leur investissement pour la réussite de cet événement religieux.

L’imam Ratib de Bignona a offert un exemplaire du coran à son hôte, avant de formuler des prières pour lui. Il a également prié pour la paix et le développement du Sénégal.