Boxe : Francis Ngannou a annoncé la mort de son fils, révélée plutôt par les médias camerounais

XALIMANEWS-L’ancien champion de MMA Francis Ngannou a fait part lundi soir du décès de son fils de 15 mois, survenu samedi 27 avril.

Le sportif camerounais Francis Ngannou, via un message poignant sur X (anciennement Twitter) ce lundi soir, a confirmé, la mort m de son fils, âgé d’un peu plus d’un an. Ce post confirme le média camerounais 237online, qui avait révélé l’information dans la soirée, reprise par des médias spécialisés dans les sports de combat.

« Trop tôt pour partir, mais il s’en est allé. Mon petit garçon, mon partenaire, Kobe était plein de vie et de joie. Maintenant, il est sans vie. J’ai crié son nom, encore et encore, mais il ne répondait pas », a écrit l’ancien champion camerounais de l’UFC, âgé de 37 ans.