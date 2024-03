Campagne électorale : Amadou Bâ met l’accent sur la souveraineté alimentaire à Nioro du Rip

XALIMANEWS-Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour l’élection présidentielle du 24 mars, a affirmé lundi que Nioro du Rip (centre) devrait être un centre de développement en raison de ses nombreuses potentialités, notamment grâce à des mécanismes d’intégration avec la République voisine de la Gambie.

Lors d’une caravane politique organisée sous un soleil brûlant par les responsables locaux et les alliés de BBY, accompagnés de leurs militants, dans les rues de Nioro, Amadou Bâ a souligné l’importance de valoriser les atouts de cette région, tels que le tourisme et l’agriculture, à travers une intégration avec la Gambie.

’Nioro doit être un pôle de développement car c’est le cœur et le centre du pays avec d’innombrables potentialités. C’est d’ailleurs pourquoi, il va falloir mettre en place des mécanismes, dans le cadre de l’intégration avec la Gambie, pour mettre en valeur les atouts de cette partie du pays tels que le tourisme et l’agriculture’’, a-t-il déclaré dans des propos recueillis par l’Aps.

Il a salué la forte mobilisation des populations locales malgré les conditions climatiques difficiles, y voyant un signe d’engagement et de détermination inébranlables envers son projet politique. Le candidat de la coalition BBY s’est engagé à renforcer les politiques publiques initiées dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE).

À Nioro du Rip, un département frontalier, Amadou Bâ a également souligné l’importance de la souveraineté alimentaire dans son programme. Il a mis en avant les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et la réhabilitation des terres cultivables comme des leviers pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Amadou Bâ a assuré que tous les projets de sa coalition sont solidement construits, quantifiés et accompagnés d’indicateurs de performance, contrairement à ce qu’il qualifie de « histoires à dormir debout » racontées par les leaders de la coalition Diomaye Président. Il a exhorté les populations à ne pas se fier à de telles promesses et à continuer de soutenir le travail, la paix et la stabilité.