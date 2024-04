Canicule au Sénégal : Les températures pourraient atteindre jusqu’à 46 °C, selon l’ANACIM

XALIMANEWS-La canicule devrait persister au Sénégal en raison d’une augmentation progressive des températures au cours des prochaines soixante-douze heures, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Les températures maximales évolueront entre 40 et 46 °C dans le Centre et l’Est du pays, annonce l’ANACIM dans un bulletin transmis à l’APS, soulignant que la chaleur sera particulièrement intense dans ces régions.

En raison de cette forte canicule, la fraîcheur nocturne et matinale sera moins marquée sur l’ensemble du territoire, avec des températures variant entre 20 et 25 °C pendant la nuit et le matin.

Pour les prochaines quarante-huit heures, les prévisionnistes prévoient un ciel dégagé, voire ensoleillé, sur la quasi-totalité du pays, à l’exception du sud-est (Kédougou, Tambacounda et Kolda), où des passages nuageux sont attendus.

À partir de jeudi, le temps sera ensoleillé sur l’ensemble du territoire sénégalais, bien que les visibilités dans le nord et le centre du pays pourraient être affectées au cours des prochaines quarante-huit heures, avertit l’ANACIM. Cependant, elles devraient généralement s’améliorer vers la fin de cette période. Les vents dominants seront d’intensité faible à modérée.