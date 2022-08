Chers gouvernants que représente pour vous l’engagement de notre pays à l’organisation internationale du travail qui garantit à tout citoyen le droit de tendre à un travail décent ? Que faites-vous de la déclaration universelle des droits de l’homme qui stipule clairement que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Le droit de tous, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail qui l’est tout autant . Pourtant les textes sont claires et désignent toute personne même les non nationaux alors que moi je suis sénégalais de surcroit.

