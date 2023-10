Quand la délatrice qui se fait appeler « Anita » mettait sur la place publique les données personnelles de l’opposant, le Proc n’avait rien vu. Et puis, quoi encore? La belle comédie de l’agent judiciaire de l’Etat. Et là, ça devient carrément ridicule. Le bonhomme a demandé à la Cour de Justice de la CEDEAO de renvoyer l’audience virtuelle de ce 31 octobre et qui devrait se prononcer sur l’affaire Sonko, à novembre prochain. Selon le pantouflard, ses bureaux, qui se trouvent au centre-ville à quelques pas du Palais présidentiel, connaitraient des problèmes récurrents dans la distribution électrique et des dysfonctionnements en connexion internet. Belle insulte à la politique de l’émergence du Chef mais aussi à la Sonatel et à la Senelec ! C’est Abuja qui va se moquer de Dakar. Tout cela montre le peu de sérieux de ces messieurs pour qui l’élimination de PROS de la présidentielle de février prochain est un impératif vital. Et ce sont les mêmes qui veulent obliger les étudiants de l’UCAD à suivre les cours en ligne qui se plaignent d’un dysfonctionnement du Net dans notre pays. Cherchez l’énième erreur ! kaccoor bi – le temoin

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy