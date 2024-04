Chute du régime de Macky Sall : Mansour Faye prévoit de se lancer dans la consultance, Abdou Karim Fofana réfléchit…

XALIMANEWS- C’est le branle bas dans les rangs de l’Alliance Pour la République dont certains pontes tentent une reconversion après la chute de leur régime.

Pour l’ancien ministre des Transports, Mansour Faye, les choses sont déjà claires. Il confie, dans une interview accordée au journal L’Observateur, « sa vision claire d’un avenir post ministériel ». Le maire de Saint Louis prépare, notamment, son retour au secteur privé. En même temps, il explore de « nouvelles voies professionnelles. »

» Il y a une vie avant ministre et il y aura une vie après ministre. » . Mansour Faye, note le journal, évoque cette conscience aiguë de l’éphémérité du pouvoir l’a guidé tout au long de son service public. Ainsi, à la suite de son mandat achevé, il se tourne vers de nouveaux défis, dont le secteur privé qui, selon lui, est une destination clé.

» Je viens du privé donc, je retourne dans mes activités privées « , déclare-t-il.

Mansour Faye a, par ailleurs, d’autres ambitions. Doté d’une expérience dans la gestion des affaires publiques, il envisage également de se lancer dans la consultation. » Je prends le temps de peaufiner tout cela, mais j’ai une vision très claire de ce que je vais faire après. On va s’occuper », assure-t-il.

En attendant, l’ancien ministre des Transports est actuellement dans la région de Kolda « pour faire un peu de tourisme ».

Quant à son ancien collègue, Abdou Karim Fofana, il prévoit de consacrer au moins trois (3) mois à la réflexion sur ses projets futurs. L’ancien ministre et Porte-parole du gouvernement de Macky Sall, qui se trouve actuellement hors du pays, retourne à « ses aspirations » dont la poursuite de son doctorat en science de gestion, axée sur la nouvelle gestion publique et les contrats de performance dans l’administration. « J’avais entamé ma Thèse quand j’étais ministre en charge du Plan Sénégal émergent (PSE), mais j’ai dû arrêter cela quand je suis parti au ministère du Commerce », confié Fofana dans le journal L’Observateur. Le cadre de l’APR, dans lequel il se dit plus que jamais encré, compte, tout aussi, explorer des opportunités de collaboration avec des entités locales. Son expérience variée dans des domaines tels que l’immobilier, la consommation et le développement des PME lui offre un éventail de possibilités.

« Je prends le temps de la réflexion, au moins trois mois pour me reposer, avant de finaliser mes idées entre les offres et propositions pour collaborer avec certaines structures privées en plus de mes projets personnels », dira t-il encore, tout en précisant qu’il profite de ce temps pour renforcer les liens familiaux, en accord avec une attention portée à ses enfants dont il fait profiter de cette période pour « approfondir leur éducation religieuse et académique ».

« J’essaie de m’organiser pour aller les récupérer à l’école une à deux fois par semaine, discuter avec leurs enseignants, etc. », a t-il ajouté.