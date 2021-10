La Commission de Protection des données personnelles ( CDP) a épinglé la société SENAS – AUCHAN RETAIL SENEGAL lors du traitement de son programme de fidélité a appris nos confrères de Socialnetlink. Dans son rapport du troisième trimestre de l’année 2021 parcouru par Socialnetlink, la CDP informe avoir refusé la Collecte de données via une carte de fidélité client et analyse des données de consommation clients lancée par Auchan. Selon la commission, le consentement est recueilli de façon non libre, avec des cases pré-cochées sur le formulaire d’adhésion au programme. En plus la durée exacte de conservation des données n’est pas définie dans les conditions générales et de surcroit Auchan a démarré ses activités de traitement avant même l’ autorisation de la commission. En résumé, la CDP souligne avoir accueilli treize (13) structures et deux (02) particuliers venus s’imprégner de la législation sur les données à caractère personnel. Elle a reçu 20 signalements et plaintes, 03 demandes d’avis et a traité 43 dossiers dont 30 déclarations et 13 demandes d’autorisation.

